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9 мая 201919:37

Баскетболисты ЦСКА вышли в полуфинал Единой лиги

фото: Баскетбольный клуб ЦСКА Москва

В Единой лиге ВТБ по баскетболу продолжаются матчи плей-офф. Московский ЦСКА добыл путевку в полуфинал турнира, одержав победу над "Нижним Новгородом" в третьем матче серии. Четвертьфинальное противостояние команд завершилось сухой победой армейцев – 3:0.

Третий матч серии проходил в Нижнем Новгороде, но даже фактор домашних стен не помог хозяевам площадки – из четырех игровых отрезков они выиграли лишь один, заключительный, но догнать столичных армейцев им не удалось – 80:72 в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком встречи стал Уилл Клайберн, оформивший дабл-дабл. В его активе 21 набранное очко и 10 подборов. Еще 21 балл набрал его партнер по команде Нандо де Коло.

Ранее также в полуфинал пробился казанский УНИКС, в трех встречах победив "Калев" (3:0). В остальных двух сериях "Химки" ведут со счетом 2:0 в противостоянии с "Астаной", а в серии "Локомотив-Кубань" – "Зенит" пока ничья – 1:1.

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