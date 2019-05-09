Тема:

День Победы 26 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
9 мая 201922:18 Денис Давыдов

Главный парад страны на Красной площади: тысячи военнослужащих и более сотни боевой техники

Начался праздник в Москве с главного парада страны, который прошел на Красной площади. Ровно в 10 утра на нее вынесли Знамя Победы и государственный флаг России. А затем по площади маршем прошли парадные расчеты всех родов войск – всего более тринадцати тысяч военнослужащих. Самой зрелищной частью, разумеется, стал проезд военной техники, который открыл легендарный танк победы — Т-34. За ним на брусчатку выехали последние новинки нашего оборонного комплекса, которые, как и каждый год, привлекали пристальное внимание зрителей.

Красная площадь начала заполняться за два с лишним часа до парада. Пехотинцы и ракетчики, моряки и десантники занимали места. Все шагали по-военному: в ногу и с песней.

Все тринадцать тысяч участников должны быть как один. Они в сердце страны, и перед теми, кто страну отстоял. Ветераны не нарадуются – все идеально, но командир разводит руками, чтобы строй был еще ровнее.

То самое, с рейхстага, знамя 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии – общее знамя победы. Уже совсем пожилые, израненные герои, как один начинают вставать и петь священную песню.

Первая машина, которая появляется на Красной площади, кабриолет министра обороны. Впервые это не легендарный советский ЗИЛ, а новый российский Аurus. У него мягко переключаются передачи, плавнее ход. Эти автомобили сделаны специально для парадов.

Любуются зрелищем взрослые, а дети на армейскую элиту смотрят во все глаза. Рядом с ветеранами уже их праправнуки. То, что из года в год происходит на Красной площади, больше, чем связь поколений.

Над Красной площадью звучит речь президента. Владимир Путин обращается ко всем жителям России:

– Поздравляю вас с Днем Победы, с днем нашей гордости и скорби! В нашей истории немало героических свершений. Но на особом месте – победа над фашизмом: возмездие нацистам за все их бесчинства, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут так же в считанные недели подмять под себя и Советский Союз, тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло. Да, после вероломного вторжения врага на нашу территорию были и поражения, и отступления, и тяжелые потери, но это не сломило Россию. Скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами. Объявляется минута молчания.

Уже традиционно гости приходят на трибуны с фотографиями тех, кто не дожил до дня победы. Этот государственный праздник такой личный для каждой семьи…

По Красной площади сегодня шли представители легендарных воинских подразделений: краснознаменные, гвардейские – продолжатели традиций отечественного воинства.

Чеканят шаг моряки. У военно-морского флота России буквально накануне Дня Победы сменился командующий. Рядом с офицерами – нахимовцы. Украшение парада – женские расчеты. Красавицы в форме готовы сразить одним взглядом наповал – трибуны в восторге.

Интерес к параду в российской столице всегда колоссальный. Здесь десятки иностранных журналистов и военных атташе.

"Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам. Бесстыдно врут своим детям, предают своих предков. Наш святой долг – защитить подлинных героев. Наш народ знает, что такое война. В каждую семью она принесла горе, неисчислимые страдания. Мы ничего не забыли. Все помним и свято чтим доблесть солдат Победы. Это именно в их честь наши военные парады, гром салютов и колонны "Бессмертного полка". Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!", – заключил речь Владимир Путин.

Это "ура" всем, кто в рядах Красной армии бил врага.

На трибуне почетных гостей – Нурсултан Назарбаев — первый президент Казахстана. На родине его называют Елбасы, то есть "лидер нации".

На трибунах – аварец в папахе, ветеран Халид Халидов. Горцу 98 лет, и он защищал Сталинград:

– Впереди огонь и сзади огонь, Волга горит, там нефть горит, а здесь фашист нажимает. Но ничего, защитили.

Солдаты шагают со скоростью два шага в секунду. Чтобы вот так, как по струнке, держать строй, тренироваться начали еще в феврале.

Сразу за пешими колоннами на площадь заходит колонна техники. Как его гусеницы гремят на брусчатке – не спутать ни с чем: во главе танк-легенда Т-34, боевой, выпущен в 1944 году. А дальше оружие, современное и зачастую не имеющее аналогов в мире.

Дальше – лучшие в мире артиллерийские системы "Мста-С", дивизионы высокоточных ракетных комплексов "Искандер-М", реактивных систем залпового огня "Смерч".

Замыкает колонну самое грозное оружие – представитель отечественной ядерной триады. Мобильный ракетный комплекс стратегического назначения "ЯРС". Большинство его характеристик находятся под грифом "секретно".

Для разных расчетов музыканты исполняли разные мелодии. Когда тысячетрубный оркестр начал играть "День Победы", трибуны ему подпевали.

Бабушка, ветеран Великой Отечественной войны делится своими впечатлениями о параде:

– Мне все понравилось! Я в восторге от такой подготовки к нашему военному параду.

О боевом пути ветеран говорить не хотела. Праздник все-таки… Но видно, как хромает: на войне она потеряла ногу, а руку сильно повредил осколок.

Еще один ветеран отвечает в шутливой форме на вопросы корреспондента:

– Вам сколько лет?
– 96.
– Сто грамм будут сегодня?
– А как же!

Ветераны расходились по домам, а совершенно незнакомые люди поздравляли их, благодарили за победу и очень просили прийти на парад еще. Ведь этот праздник для них, для героев-победителей.

Ранее по теме

Сейчас

20:28

В Москве умер журналист Сергей Доренко

19:20

На Новорижском шоссе в Подмосковье столкнулись до десяти машин

17:52

При падении деревьев из-за ветра в Москве пострадали 8 человек

14:14

В Москве и Петербурге началась акция "Бессмертный полк"

11:24

Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата

11:01

В Черногории двое россиян получили тюремные сроки по делу о госперевороте

10:27

Путин: уроки прошедшей войны по-прежнему актуальны

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: российский народ чтит поколение победителей

Путин: российский народ чтит поколение победителей

53 минуты назад
Момент падения Сергея Доренко с мотоцикла попал на видео

Момент падения Сергея Доренко с мотоцикла попал на видео

1 час назад
Главный парад страны на Красной площади: тысячи военнослужащих и более сотни боевой техники

Главный парад страны на Красной площади: тысячи военнослужащих и более сотни боевой техники

24 минуты назад

Трансляции

Завтра, 10 мая

12:00

Пресс-конференция глав МИД России и Японии
22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Севастополя

11 мая

20:00

Программа "Вести в субботу"

12 мая

20:00

Программа "Вести недели"
Все трансляции
В Москве прошел "Бессмертный полк": как это было

В Москве прошел "Бессмертный полк": как это было

1 час назад
Трамп не хочет считать Россию врагом

Трамп не хочет считать Россию врагом

21 минута назад
Путин в эксклюзивном интервью ВГТРК назвал прошедший Парад Победы замечательным

Путин в эксклюзивном интервью ВГТРК назвал прошедший Парад Победы замечательным

4 часа назад
Москва. Парад Победы

Москва. Парад Победы

9 часов назад
2 500
"Аэрофлот" отменяет вылеты "Суперджетов"

"Аэрофлот" отменяет вылеты "Суперджетов"

7 часов назад
У американских военных нашли "ракету-потрошитель"

У американских военных нашли "ракету-потрошитель"

5 часов назад
Ведущий BBC сравнил сына принца Гарри с шимпанзе, за это его уволили

Ведущий BBC сравнил сына принца Гарри с шимпанзе, за это его уволили

6 часов назад
Лукашенко пояснил, почему не приехал на парад в Москве

Лукашенко пояснил, почему не приехал на парад в Москве

6 часов назад
Бекхэм лишился водительских прав за разговоры по телефону

Бекхэм лишился водительских прав за разговоры по телефону

5 часов назад
Парад Победы в Москве. ФОТО

Парад Победы в Москве. ФОТО

10 часов назад
Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

07.05.2019 14:49
Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

06.05.2019 08:55
Баскетболисты ЦСКА вышли в полуфинал Единой лиги

Баскетболисты ЦСКА вышли в полуфинал Единой лиги

3 часа назад
На Новорижском шоссе в Подмосковье столкнулись до десяти машин

На Новорижском шоссе в Подмосковье столкнулись до десяти машин

3 часа назад
"Бессмертный полк" в Пекине закончился необычным салютом

"Бессмертный полк" в Пекине закончился необычным салютом

3 часа назад
"Бессмертный полк" в Петербурге собрал более миллиона человек

"Бессмертный полк" в Петербурге собрал более миллиона человек

3 часа назад
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек

При падении деревьев в Москве пострадали десять человек

4 часа назад
Эстония напомнила России об "отнятых" территориях

Эстония напомнила России об "отнятых" территориях

6 часов назад
Влетели под грузовик: появилось видео ночной аварии на МКАДе

Влетели под грузовик: появилось видео ночной аварии на МКАДе

7 часов назад
США отправили в Персидский залив еще два бомбардировщика

США отправили в Персидский залив еще два бомбардировщика

7 часов назад
Сеул не исключил возможности запуска двух ракет с территории КНДР

Сеул не исключил возможности запуска двух ракет с территории КНДР

8 часов назад
Парад Победы. Чем он запомнится в 2019 году

Парад Победы. Чем он запомнится в 2019 году

9 часов назад
США снова испытали "Минитмен-3"

США снова испытали "Минитмен-3"

10 часов назад
Растерялся и нажал на газ: в Иркутской области водитель сбил шесть женщин. Видео

Растерялся и нажал на газ: в Иркутской области водитель сбил шесть женщин. Видео

10 часов назад
Врачи на войне: спасая людей, рисковали жизнью

Врачи на войне: спасая людей, рисковали жизнью

10 часов назад
Акцию "Бессмертный цех" провели уральцы

Акцию "Бессмертный цех" провели уральцы

10 часов назад
Владимир Зеленский 9 мая посетил могилу деда-фронтовика

Владимир Зеленский 9 мая посетил могилу деда-фронтовика

10 часов назад
Песков: Путин не планирует встречи с Трампом, но может встретиться с Помпео

Песков: Путин не планирует встречи с Трампом, но может встретиться с Помпео

11 часов назад
Франкфуртский аэропорт не работал полчаса из-за дрона

Франкфуртский аэропорт не работал полчаса из-за дрона

11 часов назад
В Черногории двое россиян получили тюремные сроки по делу о госперевороте

В Черногории двое россиян получили тюремные сроки по делу о госперевороте

11 часов назад
Виновник смертельного ДТП скрывая улики распилил свой фургон

Виновник смертельного ДТП скрывая улики распилил свой фургон

11 часов назад
Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов

Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов

11 часов назад
УАЗ начал продажи самого дорогого и проходимого "Хантера"

УАЗ начал продажи самого дорогого и проходимого "Хантера"

11 часов назад
День Победы и "Бессмертный полк": Пушков рассказал Порошенко, где искать ряженых

День Победы и "Бессмертный полк": Пушков рассказал Порошенко, где искать ряженых

12 часов назад
Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова

Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова

12 часов назад
Вечная слава героям: как выглядят памятники советским солдатам в разных странах мира

Вечная слава героям: как выглядят памятники советским солдатам в разных странах мира

12 часов назад
Обновленный Mercedes-Benz GLC - комплектации и цены для России

Обновленный Mercedes-Benz GLC - комплектации и цены для России

08.05.2019 10:57
"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

08.05.2019 10:22
Миллионы огней: где посмотреть салют в Москве

Миллионы огней: где посмотреть салют в Москве

08.05.2019 10:00
10 лучших игр на День Победы

10 лучших игр на День Победы

6 часов назад
Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

08.05.2019 10:35
В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

08.05.2019 08:44