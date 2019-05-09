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День Победы 26 минут назад
Главный парад страны на Красной площади: тысячи военнослужащих и более сотни боевой техники
Начался праздник в Москве с главного парада страны, который прошел на Красной площади. Ровно в 10 утра на нее вынесли Знамя Победы и государственный флаг России. А затем по площади маршем прошли парадные расчеты всех родов войск – всего более тринадцати тысяч военнослужащих. Самой зрелищной частью, разумеется, стал проезд военной техники, который открыл легендарный танк победы — Т-34. За ним на брусчатку выехали последние новинки нашего оборонного комплекса, которые, как и каждый год, привлекали пристальное внимание зрителей.
Красная площадь начала заполняться за два с лишним часа до парада. Пехотинцы и ракетчики, моряки и десантники занимали места. Все шагали по-военному: в ногу и с песней.
Все тринадцать тысяч участников должны быть как один. Они в сердце страны, и перед теми, кто страну отстоял. Ветераны не нарадуются – все идеально, но командир разводит руками, чтобы строй был еще ровнее.
То самое, с рейхстага, знамя 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии – общее знамя победы. Уже совсем пожилые, израненные герои, как один начинают вставать и петь священную песню.
Первая машина, которая появляется на Красной площади, кабриолет министра обороны. Впервые это не легендарный советский ЗИЛ, а новый российский Аurus. У него мягко переключаются передачи, плавнее ход. Эти автомобили сделаны специально для парадов.
Любуются зрелищем взрослые, а дети на армейскую элиту смотрят во все глаза. Рядом с ветеранами уже их праправнуки. То, что из года в год происходит на Красной площади, больше, чем связь поколений.
Над Красной площадью звучит речь президента. Владимир Путин обращается ко всем жителям России:
– Поздравляю вас с Днем Победы, с днем нашей гордости и скорби! В нашей истории немало героических свершений. Но на особом месте – победа над фашизмом: возмездие нацистам за все их бесчинства, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут так же в считанные недели подмять под себя и Советский Союз, тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло. Да, после вероломного вторжения врага на нашу территорию были и поражения, и отступления, и тяжелые потери, но это не сломило Россию. Скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами. Объявляется минута молчания.
Уже традиционно гости приходят на трибуны с фотографиями тех, кто не дожил до дня победы. Этот государственный праздник такой личный для каждой семьи…
По Красной площади сегодня шли представители легендарных воинских подразделений: краснознаменные, гвардейские – продолжатели традиций отечественного воинства.
Чеканят шаг моряки. У военно-морского флота России буквально накануне Дня Победы сменился командующий. Рядом с офицерами – нахимовцы. Украшение парада – женские расчеты. Красавицы в форме готовы сразить одним взглядом наповал – трибуны в восторге.
Интерес к параду в российской столице всегда колоссальный. Здесь десятки иностранных журналистов и военных атташе.
"Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам. Бесстыдно врут своим детям, предают своих предков. Наш святой долг – защитить подлинных героев. Наш народ знает, что такое война. В каждую семью она принесла горе, неисчислимые страдания. Мы ничего не забыли. Все помним и свято чтим доблесть солдат Победы. Это именно в их честь наши военные парады, гром салютов и колонны "Бессмертного полка". Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!", – заключил речь Владимир Путин.
Это "ура" всем, кто в рядах Красной армии бил врага.
На трибуне почетных гостей – Нурсултан Назарбаев — первый президент Казахстана. На родине его называют Елбасы, то есть "лидер нации".
На трибунах – аварец в папахе, ветеран Халид Халидов. Горцу 98 лет, и он защищал Сталинград:
– Впереди огонь и сзади огонь, Волга горит, там нефть горит, а здесь фашист нажимает. Но ничего, защитили.
Солдаты шагают со скоростью два шага в секунду. Чтобы вот так, как по струнке, держать строй, тренироваться начали еще в феврале.
Сразу за пешими колоннами на площадь заходит колонна техники. Как его гусеницы гремят на брусчатке – не спутать ни с чем: во главе танк-легенда Т-34, боевой, выпущен в 1944 году. А дальше оружие, современное и зачастую не имеющее аналогов в мире.
Дальше – лучшие в мире артиллерийские системы "Мста-С", дивизионы высокоточных ракетных комплексов "Искандер-М", реактивных систем залпового огня "Смерч".
Замыкает колонну самое грозное оружие – представитель отечественной ядерной триады. Мобильный ракетный комплекс стратегического назначения "ЯРС". Большинство его характеристик находятся под грифом "секретно".
Для разных расчетов музыканты исполняли разные мелодии. Когда тысячетрубный оркестр начал играть "День Победы", трибуны ему подпевали.
Бабушка, ветеран Великой Отечественной войны делится своими впечатлениями о параде:
– Мне все понравилось! Я в восторге от такой подготовки к нашему военному параду.
О боевом пути ветеран говорить не хотела. Праздник все-таки… Но видно, как хромает: на войне она потеряла ногу, а руку сильно повредил осколок.
Еще один ветеран отвечает в шутливой форме на вопросы корреспондента:
– Вам сколько лет?
– 96.
– Сто грамм будут сегодня?
– А как же!
Ветераны расходились по домам, а совершенно незнакомые люди поздравляли их, благодарили за победу и очень просили прийти на парад еще. Ведь этот праздник для них, для героев-победителей.
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