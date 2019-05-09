Трамп не хочет считать Россию врагом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом.

Выступая в четверг, 9 мая, перед журналистами в Вашингтоне, он напомнил, что Германия должна платить 2 процента своего ВВП на оборонные расходы в рамках НАТО, однако на практике платит 1 процент. Зато Германия платит России миллиарды долларов в месяц за трубопровод, и защищать ее "от так называемого врага" должны США.

"А я не называю Россию врагом, я хочу поладить с Россией и теперь я хочу поладить с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить", — сказал президент США, слова которого цитирует "Интерфакс".

Трамп также заявил, что допускает возможность заключения торговой сделки с Китаем уже на этой неделе. При этом он указал, что у него есть отличная альтернатива этому соглашению — введение таможенных пошлин на китайскую продукцию.

Американский лидер пригрозил обложить китайские товары дополнительными пошлинами общим объемом 325 миллиардов долларов. "Мы начинаем готовить документы уже сегодня", — сказал Трамп. Кроме того, он рассказал, что получил "красивое письмо" от председателя КНР Си Цзиньпина, и не исключил возможности телефонного разговора с ним.

Трамп заявил в минувшее воскресенье, 5 мая, что намерен с 10 мая увеличить пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25 процентов, и не исключил введения пошлин на другие товары. Вечером в четверг, 9 мая, в Вашингтоне должны состояться переговоры китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Касаясь вопроса о КНДР, Трамп заявил, что Северная Корея пока не готова к переговорам с США. Он подчеркнул, что Вашингтон серьезно отнесся к недавнему запуску ракет в КНДР. "Никто этому не рад, но мы внимательно все изучаем", — сказал Трамп.