На желтой ветке московского метро произошел сбой

В движении поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена вечером в четверг, 9 мая, произошел сбой в движении поездов. Как сообщила пресс-служба подземки в своем Twitter, поезда некоторое время не ходили по техническим причинам.

Движение было прервано на участке от станции "Говорово" до станции "Раменки". При этом от "Рассказовки" до "Говорово" и от "Раменок" до "Савеловской" поезда ходили.

Примерно через полчаса движение было восстановлено. "Движение вводится в график", — говорится в сообщении пресс-службы метро.