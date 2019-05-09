В заявке сборной России пока пять защитников

Сборная России по хоккею направила заявку для участия в чемпионате мира. В команде пока 21 хоккеист. Только пять из них защитники.

В состав команды вошли три вратаря, пять защитников и тринадцать нападающих. Тренерский штаб еще может дозаявить игроков. Пока в заявку не вошли защитники Артем Блажиевский, Артем Зуб, Владислав Гавриков, Никита Задоров и нападавший Иван Телегин.

Полностью состав сборной России выглядит так. вратари — Андрей Василевский ("Тампа Бэй", НХЛ), Александр Георгиев ("Нью-Йорк Рейнджерс", НХЛ), Илья Сорокин (ЦСКА, КХЛ); защитники — Дмитрий Орлов ("Вашингтон", НХЛ), Никита Зайцев ("Торонто", НХЛ), Михаил Сергачев ("Тампа Бэй", НХЛ), Динар Хафизуллин (СКА, КХЛ), Никита Нестеров (ЦСКА); нападающие — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба — "Вашингтон", НХЛ), Евгений Малкин ("Питтсбург", НХЛ), Никита Кучеров ("Тампа Бэй", НХЛ), Никита Гусев ("Вегас", НХЛ), Артем Анисимов ("Чикаго", НХЛ), Евгений Дадонов ("Флорида", НХЛ), Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес", НХЛ), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов (все — ЦСКА), Сергей Плотников, Александр Барабанов (оба — СКА).