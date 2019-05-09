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День Победы 22 минуты назад
Путин: российский народ чтит поколение победителей
Россияне сделают все, чтобы быть достойными памяти героев Великой Отечественной. Об этом Владимир Путин заявил 9 мая на торжественном приеме в Кремле, куда он отправился после возложения венков к Могиле неизвестного солдата. Такой прием ежегодно дается в День Победы от имени президента. Главные его гости в этот день — ветераны, и их снова чествовали в Георгиевском зале.
Сразу с Парада — в Александровский сад, который неотделим от солдатского подвига.
Президент возлагает венок к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Вместе с ним в церемонии участвуют премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента, члены правительства, депутаты и, естественно, ветераны. Праздник, где боль и грусть соседствуют с чувством гордости.
Президент возлагает красные гвоздики к монументам городов-героев, среди которых Киев и Одесса. Затем Владимир Путин направляется в Большой Кремлевский дворец. Собравшиеся там ветераны — под впечатлением от парада.
"Это выдающийся парад, замечательный парад, техника… Я на этих парадах и сам ходил много", — говорит ветеран Великой Отечественной войны Александр Гульба.
Здесь те, кто пошел всю войну или трудился в тылу, те, чье детство и юность опалила Великая Отечественная — каждый внес свой вклад в Победу. Прием торжественный, но обстановка не по-протокольному теплая. Вот глава государства поздравляет с праздником своего бывшего руководителя. Лазарь Лазаревич Матвеев в 1980-х курировал советскую разведгруппу в Дрездене, где тогда служил Путин.
Среди гостей Вера Дмитриевна Гуревич — в школе, где учился Владимир Путин, она преподавала немецкий язык. Несломленное поколение, прошедшее сквозь все испытания. К нему принадлежит и Валентина Семеновна Белоусова. Всю войну прошла, до самого последнего дня.
"Когда мы по радио услышали голос Левитана, сообщившего о Победе, счастью не было границ", — вспоминает Валентина Белоусова.
День Победы и сегодняшнему поколению напоминает о долге, подвиге и стойкости, подчеркивает президент.
"День Великой Победы дан нам судьбой страны, чтобы никогда не угасали наши память, совесть и наша бдительность. Мы отмечаем этот праздник тепло, торжественно, с сыновней гордостью. И с такими проникновенными чувствами, которые трудно выразить словами. Весь наш народ чтит и благодарит поколение победителей! Мы, ваши наследники, сделаем все, чтобы быть достойными вас, дорогие ветераны, чтобы выполнить ваш главный завет — беречь Родину!" — торжественно обещает глава государства.
Собравшиеся по предложению главы государства поднимают бокалы за Великую Победу и тех, кто ее творил. Люди, ставшие нравственным стержнем. У каждого из ветеранов — своя фронтовая биография, но победа — одна на всех.
"Вспоминается со слезами на глазах! Конечно, праздник великий, что победили!" — признается ветеран Великой Отечественной Юрий Двойкин.
И конечно же, для ветеранов звучат песни, без которых этот праздник просто немыслим.
Торжественный прием в Кремле — это не просто поздравления, это знак особого внимания государства к ветеранам, к поколению, которое изменило ход мировой истории. Теплые слова победители услышат сегодня еще не раз.
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