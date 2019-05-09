Смерть Сергея Доренко: подробности

Причиной смерти известного российского журналиста, главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко могли стать проблемы с сердцем, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе скорой помощи.

Он рассказал, что, по предварительным данным, во время езды на мотоцикле "у Доренко мог случиться приступ острой сердечной недостаточности". Поэтому он не смог удержаться и упал. При этом он никого не задел. Водители, проезжавшие мимо, вызвали скорую помощь.

Врачи приехали на место происшествия оперативно, стали проводить реанимационные мероприятия, но помочь журналисту не смогли.

Как сообщили телеканалу "Россия 24" в ГИБДД, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. В этот момент журналист ехал на мотоцикле по центру Москвы, в районе улицы Земляной вал.

Информацию о кончине Доренко подтвердил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он рассказал, что Доренко потерял сознание, находясь прямо на мотоцикле во время движения. По словам Венедиктова, Доренко успели отвезти в одну из больниц. Ему было 59 лет.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. Он получил широкую известность в 1990-е годы. Работал на ВГТРК, ОРТ и НТВ, затем — на разных радиостанциях. Также вел популярные блоги в интернете и канал на YouTube.