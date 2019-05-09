Момент падения Сергея Доренко с мотоцикла попал на видео

Камера наблюдения зафиксировала момент аварии с участием журналиста Сергея Доренко, в результате которой он скончался.

Сегодня днем главный редактор радиостанции "Говорит Москва" навестил своего друга, писателя и переводчика Бронислава Виногродского. Именно он снял последний прижизненный ролик с радиоведущим и подписал его "Праздник". По пути домой Доренко, по предварительной версии, стало плохо за рулем — на кадрах видно, как на Земляном Валу мотоцикл повело влево, после чего он упал на асфальт и вылетел на встречную полосу. Журналист вылетел из седла и ударился головой о бордюр.

Усилия оперативно прибывших на место врачей оказались напрасны — Сергей Доренко скончался, ему было 59 лет. Как сообщили телеканалу "Россия 24" в ГИБДД, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

В разговоре с телеканалом "360" телеведущий Владимир Соловьев подчеркнул, что Доренко был выдающимся журналистом сразу для нескольких поколений.

"Яркий, сильный, мощный журналист, который прошел очень разные этапы своей биографии и карьеры. Но, бесспорно, один из самых узнаваемых журналистов нескольких поколений. Такая трагическая смерть молодого еще человека, который был полон планов, неожиданна. Это трагедия для его семьи и поклонников, да и просто большая потеря для всего журналистского корпуса. Для всей нашей профессии большая потеря", — заявил он.