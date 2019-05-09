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9 мая 201922:43

На багдадском рынке подорвался смертник. Есть погибшие и раненые

EPA

 

На рынке в Багдаде подорвался террорист-смертник. В результате этой атаки погибли по меньшей мере два человека, еще шесть получили ранения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию иракских военных, теракт произошел в четверг, 9 мая, в районе Садр-Сити на востоке столицы Ирака.

Сообщается, что сейчас пострадавших доставляют в ближайшие больницы и медицинские центры города. На исключается, что число жертв теракта может увеличиться.

 

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