В Москве ветром свалило более 70 деревьев, пострадали 12 человек

Из-за сильного ветра и грозы в разных районах Москвы в День Победы, 9 мая, упали 72 дерева. По уточненным данным, пострадали 12 человек, двое из них находятся в больнице, передает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.

Кроме того, упавшие деревья повредили пять автомобилей.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших при падении деревьев в российской столице. Вместе с тем источник отметил, что ни у одного пострадавшего нет тяжелых травм.

В пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа опровергли информацию о пострадавших в парке "Кузьминки".