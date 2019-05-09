Один из лидеров сборной Канады пропустит чемпионат мира

Нападающий "Торонто Мэйпл Ливз" Джон Таварес не сможет помочь сборной Канады на чемпионате мира по хоккею. Которое стартует 10 мая в Словакии. Форвард получил травму на тренировке.

Олимпийский чемпион 2014 года и лучший снайпер "Торонто" в нынешнем сезоне Джон Таварес прибыл в сборную Канады, после того, как его клуб завершил выступления в Кубке Стэнли. Но 28-летний хоккеист получил повреждение, после чего покинул расположение "кленовых листьев".

Сборная Канады лишилась одного из своих лидеров. На первом этапе канадцы сыграют в группе А вместе с командами США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.