"Арсенал" стал первым финалистом Лиги Европы

Стал известен первый финалист Лиги Европы. Им стал лондонский "Арсенал", обыгравший и во втором полуфинале испанскую "Валенсию". На этот раз с результатом 4:2.

Поражение в Лондоне с результатом 1:3 заставило "Валенсию" атаковать с первых минут. Вскоре сыграла ставка на быстрый гол. Кевин Гамейро отличился уже на 11 минуте. Вскоре едва не развил успех Родриго, но не попал в ворота. Зато Пьер-Эмерик Обамеянг свой момент не упустил и на 17 минуте нанес точный удар с 20 метров. Этот счет продержался до перерыва. Однако гости упустил два выгодных момента.

Через 5 минут после возобновления игры Обамеянг вывел к воротам "Валенсии" Александра Ляказетта, и француз не промахнулся. Но Гамейро восстановил равновесие. Но "канониров" в этот вечер невозможно было удержать. Сначала Ляказетт оформил дубль, а потом свой второй мяч забил Обамеянг. В итоге победа "Арсенала" 4:2, которая вывела лондонцев в финал Лиги Европы.