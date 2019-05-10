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10 мая 201900:18 Аркадий Глушенков

Дональд Трамп заявил, что готов провести телефонные переговоры с руководством Ирана

По словам президента США, Вашингтон и Тегеран могут заключить новое справедливое соглашение по ядерной программе. Все что нужно, считает Трамп, чтобы президент Ирана позвонил ему. Впрочем, такое заявление Трамп сделал сразу после того, как США ввели новые жесткие санкции против страны и начали угрожать военной силой. Россия и Европа уже призывают стороны не подогревать конфликт и сесть за стол переговоров.

Призываем воздержаться от дальнейших шагов по сворачиванию ядерной сделки, так в российском МИДе прокомментировали решение Ирана выдвинуть ультиматум и прекратить взятое на себя обязательства – не торговать обогащённым ураном и тяжёлой водой. Кроме того, Иран пообещал выйти из соглашения, если за 60 дней ситуация не изменится. При этом в МИДе пояснили, что понимают позицию Тегерана и учитывают, что страна действует в ответ на угрозы.

"Настаиваем на том, чтобы Вашингтон прекратил любые действия, затрудняющие взаимодействие других государств с Ираном в финансово-экономической, политической и иных сферах. Пока же видим продолжение Вашингтоном прежней линии. Только что США ввели новый пакет санкций, затрагивающих металлургическую отрасль Ирана. Решительно осуждаем этот шаг", — заявил МИД РФ.

Санкции США, о которых говорит российский МИД – новое решение, о котором прямо-таки с бравадой объявил Дональд Трамп. Ограничения направлены против иранских производителей металла в этой стране, а также против компаний, которые торгуют ими. Их активы в юрисдикции США может заблокировать американский Минфин. По словам Трампа, ограничения затронут десять процентов иранского экспорта.

Иранский МИД немедленно осудил такое решение Вашингтона – и объяснил, что оно противоречит всем принципам международных отношений. Но экономические меры США посчитали недостаточными.

"Мы получили угрозы, а также данные о том, что Иран планирует агрессивные действия против интересов США и наших союзников в регионе. И мы приняли защитные меры. Мы перебазируем авианосец "Авраам Линкольн" и наши бомбардировщики. Мы не ищем войны с Ираном, но в случае любых атак против Америки, мы ответим", — угрожает Брайан Хук, спецпредставитель США по Ирану.

Но такая эскалация напряженности в регионе уже вызвала резкую критику даже внутри США. Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон осудила политику Трампа и предположила, что его администрация намеренно пытается спровоцировать конфликт. А на американском телевидении уже смеются над официальным предлогом для перебазирования авианосца – в Вашингтоне заявили, что Иран направил свои ракеты в сторону баз США.

Сложившаяся ситуация, похоже, требует радикального вмешательства – глава Госдепа Майк Помпео прервал свой европейский визит и вернулся в Вашингтон.

Между тем, остальные страны-участники ядерного соглашения думают, как спасти его. Президент Макрон уже призвал сесть за стол переговоров и заявил, что если Иран все же разорвет все обязательства – это будет на совести США.

"Выход из ядерного соглашения – ошибка, которая уничтожит все, чего мы достигли. Вот почему Франция не выходит из соглашения, и я хочу, чтобы Иран не выходил тоже. Конечно, он оказывает давление в ответ на американское решение, но мы не должны впадать в лихорадку, нельзя начинать эскалацию", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французского президента уже поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Она также высказалась против эскалации конфликта. В России проблему тоже обсуждают на самом высоком уровне – Владимир Путин уделил ей особое внимание на заседании Совбеза.

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