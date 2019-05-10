Жертвами ДТП под Нижним Новгородом стали 4 человека

В четверг, 9 мая, вечером в городе Дзержинский Нижегородской области в результате столкновения троллейбуса и легкового автомобиля погибли четыре человека, еще трое получили травмы.

По данным регионального управления МВД России водитель столкнувшегося с троллейбусом легкового автомобиля ехал по полосе встречного движения, передает РИА Новости. Погибшие – водитель и трое пассажиров легковушки. Среди пострадавших – водитель троллейбуса.

Предположительно, автомобилист спешил на салют. Сейчас на месте происшествия работают службы быстрого реагирования и следователи, которые выясняют все обстоятельства случившегося.