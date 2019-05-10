"Челси" вышел в финал Лиги Европы

В финале Лиги Европы сыграют два английских клуба. Это стало известно после того, как "Челси" в полуфинале одолел немецкий "Айнтрахт". Второй матч завершился с тем же счётом, что и первый – 1:1. Но пенальти лучше выполнили лондонцы.

Прежде чем забить первый мяч, "Челси" упустил несколько выгодных возможностей. Но на 28 минуте Рубен Лофтус-Чик реализовал выход один на один с Кевином Траппом. Этот гол остался единственным в первом тайме.

Но в начале второго тайма грубо ошибся защитник "синих" Давид Луиз, чем воспользовался лучший бомбардир "Айнтрахта" Лука Йович – 1:1. Этот счет остался в силе до конца второго тайма. Дополнительное время тоже не выявило победителя. Пришлось прибегнуть к серии пенальти.

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага отбил два удара, а его оппонент Кевин Трапп – только один. "Челси" выиграл серию пенальти и вышел в финал Лиги Европы, где соперником станет лондонский "Арсенал". Решающий матч пройдет в Баку 20 мая.

Впервые в истории еврокубков все пары финалистов составили английские клубы. В финале Лиге чемпионов сыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Более того, три из четырех участников финалов представляют Лондон.