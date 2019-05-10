Лидер арт-группы "Война" объявлен в розыск в Австрии

По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова. Также в его отношении выдвинуто обвинение в создании и руководстве боевой организацией Der Krieg.

В России в отношении Олега Воротникова возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти"). По версии следствия, в марте 2011 года на в Санкт-Петербурге Невском Олег Воротнико в ходе несанкционированного митинга сорвал с голов нескольких сотрудников милиции форменные головные уборы, бросил их на проезжую часть, после чего ударил сотрудника полиции.

Находившийся на время следствия под подпиской о невыезде Воротников скрылся, в мае 2011 года он был объявлен в международный розыск. Также в международном розыске находится его супруга Наталья Сокол.

В начале 2018 года Олег Воротников и Наталья Сокол провели месяц в лагере для беженцев в Швейцарии, откуда бежали в Австрию, напоминает "Интерфакс".

Арт-группа "Война" была образована в 2007 году Олегом Воротниковым, Натальей Сокол, Петром Верзиловым и Надеждой Толоконниковой.