Вратарь Петр Чех завершит карьеру после финала Лиги Европы

Знаменитый вратарь Петр Чех завершит карьеру финальным матчем Лиги Европы, в котором его нынешний клуб "Арсенал" сыграет с бывшим – "Челси". Решающая встреча второго по значимости клубного турнира Европы пройдет в Баку 29 мая.

Петр Чех с 2004 по 2015 годы защищал ворота "Челси", после чего перешёл в другой лондонский клуб – "Арсенал". В нынешнем сезоне чех потерял место в основе "канониров" в матчах премьер-лиги, но остался основным стражем ворот в Лиге Европы. Несколько месяцев назад Петр объявил, что завершит карьеру в конце сезона. 20 мая Чеху исполнится 38 лет.

Я мечтал сыграть в финале еврокубка с "Арсеналом", и эта мечта сбылась. Необходимо проявить смелость, хладнокровие и показать лучшую игру в финале. Я проходил каждый раунд Лиги Европы с мыслями о том, что это может быть мой последний матч. И я рад завершить карьеру финалом", — приводит слова Чеха РИА Новости.