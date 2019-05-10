В Барселоне ждут возвращения Кумана

Руководство "Барселоны" намерено пригласить Рональда Кумана на должность главного тренера. Куман провел в "Барсе" шесть лет в качестве игрока.

После вылета "сине-гранатовых" в полуфинале Лиги чемпионов, появились разговоры об отставке главного тренера Эрнесто Вальверде. Руководство чемпионов Испании собирается заменить Вальверде и уже ведет поиски нового тренера.

Наиболее желанной кандидатурой выглядит бывший защитник "сине-гранатовых" Рональд Куман. Однако в настоящее время Куман тренирует сборную Голландии и не собирается ее покидать до чемпионата Европы 2020 года. Не исключен, что Вальверде отработает с "Барсой" ещё год, а после Евро-2020 Куман вернется на "Камп Ноу" уже в роли главного