Миллионы людей во всем мире прошли в "Бессмертном полку"

"Бессмертный полк" охватил практически весь земной шар. Участие приняли миллионы людей в десятках городов. Почти везде к выходцам из России присоединялись местные жители.

Темные тучи в небе над Лондоном не остудили пыл собравшихся в центре британской столицы. Прохожие с любопытством разглядывают тех, кто держит в руках российские и советские флаги, и главное — черно-белые портреты людей в военной форме. Колона "Бессмертного полка", как и в других городах мира, начинает свое движение.

В Лондоне идти разрешают строго по тротуару, чтобы не мешать будничному движению. В греческих Салониках – другая история. Здесь автомобили освободили дорогу для "Бессмертного полка". Более тысячи человек прибыли во второй по величине город Греции, специально, чтобы пройти с портретами воевавших родственников. Каждый десятый участник – грек.

Впервые "Бессмертный полк" прошел по улицам шведского Гётеборга. К моменту начала акции даже закончился дождь, шедший с самого утра. К родственникам воевавших против фашизма присоединились представители Сербской церкви и выходцы из Сирии, приняли участие и сами шведы.

В Словакии акцию начали с возложения цветов к монументу, установленному в мае 1960 года — в память о семи тысячах советских воинов, павших в битвах за освобождение этой страны и захороненных в братской могиле.

Рёв моторов, развивающиеся флаги – всё это под марш, исполненный оркестром, открыло "Бессмертный полк" в Белграде. Погода не смогла испортить настроение участникам акции. Несмотря на дождливую погоду, на акцию памяти в Белграде пришли сотни человек.

Днём — шествие в гимнастёрках с георгиевскими лентами на сердцах. В руках – триколор. Так прошел "Бессмертный полк" в турецкой Аланье. На улицах образовалось столпотворение. Участвовали не только выходцы из России, но и местные. А вечером организовали концерт. Со сцены звучали песни о войне. Одной из них стала легендарная "Идёт солдат по городу".