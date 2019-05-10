9 мая традиционно завершилось грандиозным салютом

Россия отпраздновала 74-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне, и завершающим аккордом стали зрелищные салюты в десятках городов страны. Самым масштабным стал фейерверк в Москве — небо озарили десять тысяч залпов. Одно из самых красочных световых представлений состоялось на Поклонной горе.

В Петербурге за салют отвечала Михайловская военная академия. Артиллеристы использовали пиротехнику с разноцветными огнями. В Южном военном округе расчёты выполнили более трёх тысяч залпов в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Астрахани, Севастополе, Керчи, сообщает телеканал "Россия 24".