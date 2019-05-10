По Москве прошел сильный ураган

Гроза с ливнем и градом обрушилась на Москву. Ураганный ветер с корнем вырывал деревья. Есть пострадавшие. До конца недели метеорологи обещают половину месячной нормы осадков.

Вырванные с корнем деревья, переломанные пополам, как спички, стволы. В парке "Кузьминки" сильный ветер наследил так, что пришлось останавливать движение. Многометровые деревья перекрыли дорогу и повредили автомобили. Несколько человек попали в больницу с сотрясением мозга.

Ураганный ветер буквально ворвался в столицу. Затоплены несколько улиц, десятки автомобилей попали в ДТП или пострадали после падения деревьев. Ливень был настолько мощный, что за полчаса выполнил почти недельный план по количеству осадков. Судя по кадрам из социальных сетей, в некоторых районах даже выпал крупный град.

Бегством пришлось спасаться от сильного дождя гостям Поклонной горы. Зонты выворачивало наизнанку. Люди пытались спрятаться в метро, магазинах и автомобилях. Однако, даже такой, почти тропический ливень и ураганный ветер празднику не помешали.

На кадрах из интернета – видео с башенного кадра. Буквально несколько секунд и вокруг кабины уже ничего не видно. Причина такого ливня – коктейль из холодного воздуха с одной стороны Москвы, и горячего – с другой. Разница температур была слишком большой. Помогли непогоде и московские улицы, по которым ветер буквально разгонялся.

В результате повалены больше шестидесяти деревьев, пострадали десятки автомобилей. Пять человек госпитализированы с различными травмами. Отступил сильный ливень также внезапно, как и пришел. Однако грозы и ливни задержатся в Москве еще до конца недели.