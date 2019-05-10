Один из районов Дагестана пострадал от селя

Сель в Дагестане унес автомобили и домашний скот в реку. ЧП случилось в одном из высокогорных сёл. Как сообщили в МЧС, никто из местных жителей не пострадал. Ливень с градом спровоцировал сход горного потока, сообщает телеканал "Россия 24". Сель несся по центральной улице и зацепил несколько припаркованных машин и мотороллеров.