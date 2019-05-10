Кубок Стэнли. "Бостон" обыграл "Каролину" и повел в серии

Продолжается розыгрыш Кубка Стэнли. Началась полуфинальная серия, он же финал Восточной конференции. Первом матче "Бостон Брюинз" на своей площадке нанес поражение "Каролине Харрикейнз" 5:2.

После двух периодов "Каролина" была впереди 2:1. Но хозяева лучше провели третий период, выиграв его 4:0. В итоге победа "Бостона" 5:2, который повел в серии 1:0.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал голевую передачу Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота "Бостона". На счету 19-летнего россиянина пять очков (3+2) в текущем розыгрыше.