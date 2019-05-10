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10 мая 201907:07

Опознаны трое из погибших на Алтае туристов

В Следственном управлении СК РФ по Республике Алтай сообщили, что тела троих туристов, погибших при сходе лавины, опознаны родственниками.

Как сообщалось, 6 мая туристическая группа из Новосибирска в составе девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте. Семь человек погибли, двум девушкам удалось спастись, напоминает ТАСС.

 

Выжившим удалось сообщить о случившемся лишь на следующий день после трагедии. В настоящее время на месте схода лавины продолжаются поисковые работы, приостановленные ранее из-за непогоды. Обнаружены тела четырех погибших.

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