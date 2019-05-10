Маурицио Сарри: "Челси" провел невероятный матч

Лондонский "Челси" вышел в финал Лиги Европы, преодолев сопротивление немецкого "Айнтрахта". Обе встречи завершились со счетом 1:1, а пенальти лучше выполнили игроки английского клуба 4:3.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри назвал встречу с "Айнтрахтом" невероятной. "Мы не смогли забить второй мяч в первом тайме и испытывали проблемы после перерыва. Концовка основного времени осталась за нами, а в дополнительное время все выглядели очень уставшими. Это был невероятный матч", — приводит слова Сарри "Спорт-Экспресс".

Соперником "Челси" будет другой лондонский клуб – "Арсенал". Встреча пройдет в Баку 20 мая. Впервые в истории в финалах обоих еврокубков сыграют только английские клубы. В финале Лиги чемпионов сыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".