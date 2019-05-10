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10 мая 201909:03 Зинаида Курбатова

Российские павильоны собираются удивить посетителей биеннале в Венеции

Инсталляции современных художников и даже картины, которые раньше считались утраченными. Это и многое другое покажут на Венецианской биеннале. Для широкого зрителя она откроется завтра.

Все эти дни в Венеции холодно и идёт дождь, тучи, как по волшебству, рассеиваются перед открытием Биеннале. Когда-то здесь впервые заявляли о себе новые веяния и новые тенденции в искусстве, ими был переполнен 20 век, сейчас новое направление создать сложно, но фантазия не иссякает.

Павильон каждой страны старается совместить несовместимое, ошеломить зрителя, предъявить нечто невероятное. Российский павильон открывается при огромном стечении публики.

Звучат имена петербургских деятелей культуры, это и понятно. Комиссар нашего павильона Семен Михайловский, ректор Петербургской академии художеств, в этом году предложил Эрмитажу кураторство.

Художник Александр Шишкин-Хокусай поднимает российский флаг — павильон открыт. Толпа рвётся внутрь, там темно. Пространство страшноватое, даже инфернальное.

При помощи магических свойств зеркал и экранов помещение расширяется. Кто-то растерян — это похоже на квест, который нужно разгадать. Музей это и храм, и аттракцион, где с тихим поскрипыванием перемещаются механизмы.

На мольберте гризайль, Рембрандт приступил к созданию своего гениального холста "Возвращение блудного сына", это одно из лучших эрмитажных полотен. Весь второй этаж во власти режиссёра Александра Сокурова. Композиция на тему блудного сына — Сокуров установил сзади огромное зеркало. Кажется, что старик все ниже наклоняется к сыну, старается крепче его обнять. Зритель видит себя в зеркале, и сам ощущает себя блудным сыном, или дочерью.

От экранов, на которых полыхают пожары, и люди сами кирками разбивают дома, где живут, зритель спускается вниз. Здесь механический балет, театр сценографа и художника Шишкина-Хокусая — балаганные танцы, приседания деревянных фигур, стук картонных ног.

Тут надо быть подготовленным зрителем — увидеть в движущихся картинах полотна великих фламандцев : Рубенса, любителя избыточных женских тел, и Иорданса, и Снайдерса — авторов изобильных натюрмортов.

Для того чтобы понять и настроиться на нужный лад, лучше прийти потом, когда зрителей будет не так много.

Любители искусства, галеристы, художники едут сюда со всего мира. На несколько дней, увидеть павильоны разных стран, и экспозицию главного куратора Ральфа Ругоффа в Арсенале. И многочисленные выставки параллельной программы, и многое, и многое.

Ольга Голодец начинает свой визит в Венецию с возложения цветов к монументу памяти героев Сопротивления.

Затем осмотр российского павильона Биеннале — экскурсию ведёт Семен Михайловский. Поражает все — от скульптур, которые выполнили студенты Петербургской академии художеств, до видеопроекта Сокурова.

В Венеции в эти дни объявляют о новых художественных и бизнес-проектах. Фонд прямых инвестиций и государственный Эрмитаж рассказывают об идее по продвижению искусства созданного при помощи искусственного интеллекта.

В университете Кафоскари Третьяковская галерея открывает выставку Гелия Коржева. Интересно, что 57 лет назад молодой советский живописец участвовал в Венецианской биеннале. Когда-то это имя было хорошо известно — репродукции полотен Коржева были в школьных учебниках. Потом художника как-будто забыли и сейчас эти мощные полотна возвращаются к зрителю.

С 11 мая и до 24 ноября любители искусства будут изучать все, что показывают художники в Венеции — помимо Биеннале, её основной и параллельной программы, здесь открываются сотни выставок. Потом небольшой перерыв — и в следующем мае наступит очередь уже архитектурной Биеннале.

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