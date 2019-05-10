"Шальке" будет выступать под руководством Вагнера

Немецкий футбольный клуб "Шальке-04" объявил об изменениях на тренерском мостике в предстоящее межсезонье. Должность главного тренера с нового сезона займет Давид Вагнер, прежним местом которого был английский "Хаддерсфилд".

Контракт со специалистом подписан сроком на три года — до 30 июня 2022 года, сообщает официальный сайт "рудокопов". Ранее Вагнер с 2015 по 2019 год руководил "Хаддерсфилдом" и впервые вывел "терьеров" в английскую премьер-лигу. Однако текущий сезон до конца он не доработал, покинув клуб в январе 2019 года. В дальнейшем клуб показал наихудшие результате в турнире и вылетел обратно в Чемпионшип, заняв последнюю 20 строчку.

Должность наставника "Шальке" пустует после отставки Доменико Тедеско в марте 2019 года – на данный момент исполняющим обязанности главного тренера "кобальтовых" является Хуб Стивенс. Клуб из Гельзенкирхена с 31 баллом занимает 15 место в чемпионате Германии, обезопасив себя от вылета во вторую Бундеслигу.