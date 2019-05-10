Тема:
Ядерная программа Ирана 1 час назад
Вашингтон не хочет войны: Помпео предостерег Иран от действий против США
Вашингтон вновь пригрозил Тегерану силой, если Иран предпримет шаги против интересов США. Об этом, передает телеканал "Россия 24", заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Сославшись на "серию угрожающих действий и заявлений Ирана в последние недели", Помпео подчеркнул, что на любые атаки режима в Тегеране или его сторонников любой национальной принадлежности против американских интересов или граждан последует быстрый и решительный ответ США. При этом он подчеркнул, что войны с Арабской Республикой Вашингтон не хочет. Более того: президент США Дональд Трамп даже готов провести телефонные переговоры с руководством Ирана.
По словам американского президента, Вашингтон и Тегеран могут заключить новое соглашение по ядерной программе. Все, что для этого нужно — чтобы президент Ирана сам позвонил американскому лидеру, считает Трамп.
Ранее Иран приостановил действие некоторых обязательств по ядерному соглашению и дал Европе 60 дней на переговоры. Вашингтон ввел очередные санкции в отношении Тегерана, чтобы заблокировать 10 процентов иранского экспорта. Россия и Европа призывают стороны не подогревать конфликт и сесть за стол переговоров.
МИД России накануне заявил, что у Москвы есть понимание причин того, почему Тегеран частично приостановил выполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), и подтвердил намерение сотрудничать с Ираном в сфере мирного атома.
А в совместном заявлении Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерики Могерини и глав МИД Франции, Германии и Великобритании было сказано: "Мы остаемся полностью привержены сохранению и полному выполнению СВПД, ключевого достижения глобальной архитектуры нераспространения, служащего интересам безопасности всех сторон".
Участники заявления призвали Иран продолжать полное выполнение своих обязательств в рамках СВПД, как он делал до сих пор, и воздерживаться от любых шагов, способствующих росту напряженности.
Сама Могерини заявила журналистам на полях неформального саммита ЕС в румынском городе Сибиу, что Евросоюз будет выполнять СВПД до тех пор, пока Иран выполняет сделку и пока МАГАТЭ подтверждает это в отчетах.
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