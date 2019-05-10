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10 мая 201909:49

Все билеты проданы. "Красная машина" вызвала ажиотаж на чемпионате мира

fhr.ru

Организаторы чемпионата мира по хоккею в Словакии заявили, что предстоящие матчи сборной России вызывают повышенный интерес среди болельщиков. На матчи группового этапа с участием "Красной машины" все билеты проданы.

Мировое первенство будет проходить в двух словацких городах – Братиславе и Кошице и именно в столице Словакии на стадионе "Ондрей Непела Арена" российская сборная проведет все матчи группы "В". Соперниками россиян станут команды Чехии, Италии, Швеции, Швейцарии, Латвии, Австрии и Норвегии.

При этом организаторы отмечают, что наибольший ажиотаж наблюдался вокруг матча России против Чехии: "Это связано и с огромным интересом к чешской сборной", — приводит слова оргкомитета ТАСС.

Напомним, что стартовый поединок чемпионата мира подопечные Ильи Воробьева проведут 10 мая, когда сыграют против команды Норвегии. Начало матча – в 17:15 по московскому времени.

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