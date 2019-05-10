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10 мая 201910:37

В США отложен до июня приговор россиянке, обвиняемой в похищении собственных детей

Global Look Press

Федеральный окружной судья американского города Уичито отложил до 6 июня вынесение окончательного приговора россиянке Богдане Осиповой. Судом присяжных она признана виновной в похищении собственных детей и вывозе их за пределы США, а также в вымогательстве международного масштаба.

Адвокаты Осиповой, как передает агентство Associated Press, запросили отсрочку, чтобы представить суду смягчающие доказательства. Они намерены получить их от граждан, проживающих в России. Ранее вынесение приговора было запланировано на 20 мая, но судья принял решение отложить дату приговора с вынесением наказания в виде тюремного заключения и денежного штрафа на 6 июня.

11 апреля на брифинге представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва призывает Вашингтон прекратить произвол по отношению к Богдане Осиповой. Россиянку хотят приговорить к 43 годам тюремного заключения, что, по мнению Захаровой, является "откровенным, низким шантажом".

Американские власти готовы отпустить Осипову, если ее дети, проживающие в Калининграде с родственниками, будут привезены в США. Как утверждает Захарова, ей готовы предоставить "свободу в обмен на детей". По словам представителя МИД, это нарушает права детей, поскольку они уже сейчас лишены матери, а американский отец не предоставляет им никакой финансовой помощи.

Пользователи социальных сетей продолжают сбор подписей под петицией в поддержку Богданы Осиповой. На данный момент ее подписали более 16 тысяч человек.

38-летняя Богдана Осипова имеет два гражданства – РФ и США. У нее трое несовершеннолетних детей, в том числе дочери от брака с бывшим военнослужащим ВВС США Браеном Мобли. Осипова обвиняется в том, что без разрешения отца-американца в 2014 году вывезла за пределы США двух малолетних дочерей.

Россиянка была задержана агентами ФБР 28 сентября 2017 года в Уичито. Туда они приехала, чтобы решить вопрос опеки над детьми. После подачи Богдановой искового заявления в семейный суд города, который принял документы, ее задержали через два дня.

Во время слушаний в суде Богдана дала согласие на возвращение детей в США с целью последующего освобождения. Но российский суд не дал разрешения на их вывоз за границу, поскольку руководствовался интересами детей. Сейчас девочки проживают с родной тетей Осиповой.

6 марта суд Уичито признал россиянку виновной в вывозе детей за пределы США. Также признали ее виновной в "вымогательстве международного масштаба". В качестве доказательства суд привел переписку между бывшими супругами, в которой Осипова эмоционально просит Браена Мобли оплатить школу или прислать алименты.

Согласно американскому законодательству, наказание за похищение собственных детей составляет три года. Но два пункта по статье вымогательства могут добавить еще 40 лет к сроку заключения Осиповой.

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