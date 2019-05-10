Конфликт в украинской "новой церкви": Епифаний не поладил с раскольником Филаретом

Глава так называемой Православной церкви Украины митрополит Епифаний признал факт своего конфликта с бывшим лидером неканонического Киевского патриархата — раскольником Филаретом Денисенко. По словам Епифания, из-за этого конфликта они с Денисенко не провели ни одной совместной службы.

По данным украинского телеканала "1+1", Филарет Денисенко созвал на встречу епископов "новой церкви", чтобы обсудить восстановление Киевского патриархата, распущенного перед "объединительным собором" украинских неканонических церковных структур. Думенко на встречу не пригласили.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года, напоминает РИА Новости. Главой структуры стал "митрополит" Епифаний Думенко, Филарета на его интронизации не было. Каноническая Украинская православная церковь — ее возглавляет митрополит Онуфрий — участвовать в "объединительном соборе" отказалась. В Русской православной церкви назвали "объединительный собор" канонически ничтожным, а признание Епифания другими поместными церквями — едва ли возможным.