Китай примет ответные меры на повышение пошлин со стороны США

В связи с решением США поднять пошлины на китайские товары, Пекин вынужден принять ответные меры. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Министерства коммерции Китайской Народной Республики.

По словам Министерства КНР, китайская сторона выражает сожаление о повышении пошлин США на китайский экспорт объемом 200 миллиардов с 10 до 25 процентов. При этом подчеркивается, что китайская сторона надеется на урегулирование разногласия в ходе проходящих сейчас в Вашингтоне торговых консультаций.

Повышение в США пошлин на импорт китайских товаров ожидалось еще с 1 января, но вступило в силу 10 мая. The Wall Street Journal передает, что отсрочка, предоставленная Трампом, истекла. Теперь китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов в год будут облагаться пошлинами по ставке 25 процентов, а не 10. При этом в документах, направленных президентской администрацией в федеральный реестр, указано, что нововведения не коснутся товаров, которые были отгружены из Китая до 10 мая.

Ранее Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий в том случае, если США повысит импортные пошлины на китайский товар. В Китае пока действуют ответные пошлины на американскую продукцию на 110 миллиардов в год – это 91 процент импорта из США.

Дональд Трамп грозил поднять пошлины с воскресенья. 8 мая он заявил, что китайская сторона фактически сорвала сделку между странами. 9 мая Трамп уже сообщил о том, что получил письмо от председателя КНР Си Цзиньпина и препятствий для сделки с китайской стороны практически не было, но в то же время отсрочка повышения пошлин не была продлена.