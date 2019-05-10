Российские керлингистки выиграли второй матч в финале Кубка мира

Женская сборная России одержала победу в третьем матче группового этапа финала Кубка мира по керлингу, который проходит в Пекине. Россиянки оказались сильнее соперниц из сборной Швеции. Встреча завершилась со счетом 8:5.

За сборную России выступали скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова. Победа под руководством тренера команды Светланы Колалб стала второй на турнире в группе "В": ранее российские спортсменки выиграли у Южной Кореи и проиграли Швейцарии.

Следующим соперником россиянок вновь станет команда Швейцарии.

Всего в турнире принимают участие восемь команд. В группе "А" борьбу ведут команды США, Японии, Канады и Китая.