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10 мая 201911:30

Около Русского моста во Владивостоке затонул катер. Видео

Youtube/newsvlru

В пятницу, 10 мая, 12-метровый катер пошел ко дну неподалеку от Русского моста во Владивостоке.

 

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, примерно в ста метрах от мыса Басаргина плавсредство получило повреждения, потеряло ход и начало тонуть.

Спасатели и инспекторы ГИМС, получившие сигнал о ЧП, поспешили на помощь, однако к моменту их прибытия все три человека, находившиеся на борту, были спасены проходившим мимо судном.

По данным местных СМИ, катер пошел ко дну в результате столкновения с ранее затонувшим судном.

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