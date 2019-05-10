Полицейская собака профессионально задержала автоугонщика во Флориде. Видео

Во Флориде пес Дудер — рядовой полицейский сотрудник округа Марион — задержал 43-летнего угонщика автомобиля. Кадры преследования нарушителя были опубликованы накануне местным шерифом.

Инцидент произошел 30 апреля в пригороде Окалы: полицейские остановили пикап Ford F-150 с подозрительным водителем. Мужчина, сидевший за рулем, поняв, что его ждет проверка, нажал на газ и попытался скрыться.

Вскоре погоня, после того как пикап врезался в забор, переросла в бег по пересеченной местности, и тогда полицейские обратились за помощью к своему коллеге — псу Дудеру.

Собака мгновенно догнала и профессионально задержала улепетывающего мужчину, аккуратно схватив его за ногу — стражам порядка осталось лишь надеть наручники на присмиревшего беглеца.

Им оказался Дэниэль Юджин Болден, ранее разыскиваемый за серию краж. Пикап оказался угнанным, и теперь нарушителя ожидает внушительный срок за длинный перечень противоправных действий.