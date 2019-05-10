Таракан чуть не сорвал речь президента Филиппин

Выступление президента Филиппин Родриго Дутерте едва не сорвал огромный таракан. Насекомое взобралось на плечо главы государства во время его послания Сенату, передает телеканал "Россия 24".

Дутерте внимания на таракана сначала не обратил, но через несколько секунд к нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть насекомое стопкой бумаг. В итоге президент сам убрал нарушителя спокойствия со своей одежды. Глава государства даже пошутил, что таракана отправили представители оппозиционной Либеральной партии.

Дутерте известен своими скандальными действиями и высказываниями. После его вступления на пост президента в 2016 году в стране начались массовые убийства торговцев наркотиками – за несколько месяцев при активном одобрении Дутерте были уничтожены 3,5 тысяч человек.