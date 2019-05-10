"Превратилась в груду железа": в Крыму столкнулись три легковушки. Видео

Накануне в Крыму на трассе Симферополь — Феодосия автомобиль ВАЗ потерял управление, вылетел на встречку и последовательно врезался в два других легковых автомобиля.

Инцидент произошел вчера, 9 мая, неподалеку от поворота на село Ароматное. Выскочившая на встречную полосу "девятка" задела легковушку, от чего та улетела в кювет.

Через долю секунды ВАЗ боком врезался во встречный седан. "Машина превратилась в груду железа", — написали очевидцы в социальных сетях и сопроводили свои сообщения фотографиями скомканной "девятки".

Водителю отечественного автомобиля крупно повезло, что удар пришелся в правый бок, где никто не сидел. И все же ему, а также двум пассажирам седана Toyota, по сообщению пресс-службы ГИБДД по республике Крым, потребовалась медицинская помощь.

О причине аварии не сообщается.