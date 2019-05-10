За паспорта: Порошенко требует новых санкций против России

Ужесточение санкций против России в ответ на решение Москвы о выдаче российских паспортов жителям Донбасса было одной из тем телефонного разговора действующего президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель. Украинский лидер призвал Берлин поддержать Киев в этом вопросе.

По сообщению пресс-службы Порошенко, в беседе с Меркель обсуждались ситуация в Донбассе и украинско-немецкое партнерство. Порошенко особо отметил всестороннюю поддержку Украины правительством Германии и лично бундесканцлером Меркель за последние пять лет — время его президентства. Речь шла, в частности, о поддержке в сфере усиления институтов правового государства и евроинтеграции.

Ангела Меркель, в свою очередь, отметила честность и состязательность избирательного процесса на Украине, где на недавних выборах Порошенко уступил президентство комику Владимиру Зеленскому, а также личную роль Порошенко в проведении демократических выборов и реализации реформ в его стране.

Меркель надеется, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности внешней политики — прежде всего в отношениях с Евросоюзом и в развитии украинско-немецкого стратегического партнерства. Украина останется в центре внимания политики ЕС и Германии, пообещала она.