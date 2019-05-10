Двое погибших, трое пострадавших: в Марий Эл произошло серьезное ДТП

Утром в пятницу, 10 мая, в Медведевском районе Марий Эл произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД РФ.

По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем внедорожника Toyota Highlander, не справилась с управлением и вылетела с трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск. Оказавшись в кювете, автомобиль перевернулся.

В результате инцидента погибли два человека – женщины-пассажиры 52 и 44 лет. Еще три человека, в том числе – 11-летняя девочка, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.