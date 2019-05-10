С Евгением Крылатовым простятся 11 мая

Прощание с композитором Евгением Крылатовым состоится 11 мая в Московском доме композиторов. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на представителя департамента культуры города Москвы.

Народный артист России Евгений Крылатов умер 8 мая в 6:30 утра от двусторонней пневмонии. По словам дочери, в последний месяц жизни он находился в больнице.

Прощальная церемония состоится в 11:00. В тот же день Евгений Крылатов будет похоронен на Митинском кладбище.