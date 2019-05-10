Яя Туре завершил карьеру футболиста и может начать работу тренером в России
Ивуарийский полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре принял решение завершить свою профессиональную карьеру футболиста. Он уже получил тренерскую лицензию и может начать свою карьеру наставником в России. Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.
"Говорю об этом впервые: Яя решил завершить карьеру чемпионом, — приводит слова Селюка Спорт24.Ru. – Прощальный матч, который ему организовал "Манчестер Сити", в принципе и стал реальным завершением его игровой карьеры. Не только в команде, а вообще".
"Яя уже получил лицензию и с июня 2019 года может работать в качестве второго тренера в какой-либо команде. Он однозначно перейдет в клуб, где будет выполнять функции не только второго тренера, но также советника спортивного директора или президента по спортивной части. Уверен, что после того, как он получит лицензию категории Pro, он станет тренером одного из серьезных клубов. Кстати, у него есть варианты работы в России и Украине".
Напомним, что за свою профессиональную карьеру Туре выступал за такие клубы, как "Беверен", украинский "Металлург", "Олимпиакос", "Монако", "Барселону", а с 2010 по 2018 год защищал цвета "Манчестер Сити".
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