Каршеринговый автомобиль протаранил остановку на юге Москвы

Водитель легкового автомобиля, принадлежащего одному из сервисов краткосрочной аренды автомобилей, протаранил трамвайную остановку. Инцидент произошел вечером в четверг, 9 мая, на Чертановской улице в Южном административном округе столицы.

В Сети опубликована запись, запечатлевшая последствия наезда каршеринговой легковушки на остановку общественного транспорта.

Как сообщают очевидцы, в результате инцидента никто не пострадал.

По словам одном из свидетелей, в момент ДТП на остановке находились люди, которых спасло металлическое ограждение, остановившее транспортное средство, вылетевшее с проезжей части.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.