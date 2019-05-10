Экс-сотрудник АНБ арестован за передачу секретов журналисту

За передачу секретных материалов арестован бывший аналитик Агентства национальной безопасности США Дэниел Хейл. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства юстиции США.

Дэниел Хейл ранее работал в Агентстве по национальной безопасности, а также в Национальном агентстве геопространственной разведки. Он незаконно получил и отправил журналисту издания The Intercept несколько засекреченных документов. Предполагаемая утечка данных случилась в 2013-2014 годах.

Переданные аналитиком документы касались разработки беспилотников и национальной безопасности. Дэниела Хейла обвиняют в раскрытии секретной информации и краже государственного имущества. Обвинения выдвинуты по пяти пунктам. Максимальное наказание по каждому из них грозит бывшему аналитику 10-летним сроком заключения.