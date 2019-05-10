Российские синхронистки выиграли техническую программу Кубка Европы

Женская сборная России по синхронному плаванию стала победителем технической программы Кубка Европы, который проходит в Санкт-Петербурге. Россиянки взяли золото с постановкой "Кадриль", получив от судей за свое выступление 95,2961 балла.

Победу сборной России завоевали в следюущем составе: Анастасия Архиповская, Марина Голядкина, Полина Комар, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Майя Дорошко, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Следом за российскими синхронистками расположилась команда Испании, чья программа была оценена в 89,7351 балла, позволившая ей стать второй. Третью строчку заняла Греция, чей результат составил 84,7804 балла.

Отметим, что сумме двух программ будет определен обладатель путевки на Олимпийские игры 2020 года.