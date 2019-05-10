"Ёк мосту!" — жители села Чембары лишились короткой дороги в школу и на работу

В Амурской области сегодня рухнул мост через реку Большая Пёра, соединяющий село Чембары с соседней Черновкой, куда ходят на работу и за покупками местные жители.

Жители Чембар ожидали подобный итог: по мосту, признанному аварийным, за несколько дней до обрушения ездили тяжелые грузовики с песком для устранения размыва дороги на соседней реке Оре.

В селе Чембары живут около 360 человек. Взрослые ходят на работу в соседнюю более крупную Черновку, там же находится школа. Теперь, чтобы туда попасть, надо или перебираться вброд, или ехать по другой дороге через Нижние Бузули, а это дополнительные 15 километров. "Ёк мосту!" — прокомментировал местный житель, сняв на видео последствия обрушения.

Областное министерство транспорта прокомментировало ситуацию газете "Амурская правда": "В декабре 2018 года по мосту через реку Большая Пёра было введено ограничение по весовой нагрузке для автотранспорта, а с 8 мая принято решение закрыть движение всех транспортных средств по мосту. После чего мост подвергся разрушению." И пообещали, что разрушенный мост вскоре будет демонтирован.

"Транспортная доступность обеспечена, ситуация находится под контролем", — добавили в минтрансе. О планах постройки нового моста на месте обрушившегося не сообщается.