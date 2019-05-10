Ким лично руководил пусками ракет

Глава КНДР Ким Чен Ын лично руководил учениями "ударных средств большой дальности", прошедшими накануне в провинции Пхенан-Пукто. По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), на командном пункте он ознакомился с планом учений по нанесению огневого удара разных дальнобойных ударных средств и отдал приказ об их начале.

Целью учений названа проверка способности оборонительных частей Корейской народной армии на переднем и западном участках фронта к быстрому реагированию в сочетании маневра с огневым нападением, передает "Интерфакс". Сообщается, что Ким Чен Ын результатами проведенных учений удовлетворен.

Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи накануне сообщил о пуске Пхеньяном двух ракет, предположительно малой дальности. По данным Сеула, они были запущены с базы Кусон в провинции Пхенан-Пукто на западе КНДР в восточном направлении. Одна из ракет пролетела 270, вторая — 420 километров. По заявлению представителя Пентагона Дейва Истберна, КНДР испытала "несколько баллистических ракет", упавших в океан.

Несколько дней назад, 4 мая, Северная Корея осуществила очередной испытательный пуск ракеты малой дальности. Представитель кабинета министров Японии сообщил, что выпущенная в сторону Японского моря северокорейская ракета малой дальности не достигла эксклюзивной экономической зоны страны.

Позже появилась информация о запуске Северной Кореей нескольких ракет с дальностью от 70 до 200 километров. Сообщалось, что тренировочные пуски ракет тогда также координировал лично Ким Чен Ын.