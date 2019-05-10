10 мая 201913:42
Появилось фото воинского мемориала, оскверненного в Крыму накануне Дня Победы
Неизвестные злоумышленники частично разрушили памятник участникам Великой Отечественной войны в селе Орловка Нахимовского района Севастополя, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу городской полиции.
В настоящее время известно, что в ночь на минувший четверг, 9 мая, преступники раскололи плиты с фамилиями местных жителей, погибших во время ВОВ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Отметим, что разбитые плиты были установлены на уже существующем мемориале за несколько дней до инцидента.
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