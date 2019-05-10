Лавров и Коно поговорили об американской угрозе и мирном договоре

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 10 мая, провел в Москве переговоры со своим японским коллегой Таро Коно.

На пресс-конференции по итогам встречи Лавров, в частности, заявил, что размещение элементов глобальной системы противоракетной обороны США в Японии создает угрозу безопасности России. По его мнению, наращивая свое военное присутствие в этом регионе, Вашингтон рушит все достигнутые договоренности. "Мы усматриваем в этих действиях угрозу для нашей страны", — сказал Лавров, слова которого приводит "Интерфакс".

Коснувшись проблемы заключения мирного договора с Японией, глава МИД РФ заявил, что решить данный вопрос можно "лишь путем длительной и кропотливой, креативной работы". "Необходимо добиться подъема российско-японских отношений через всеобъемлющее развитие двусторонних связей", — подчеркнул он.

Со своей стороны, глава МИД Японии заявил, что на переговорах не удалось преодолеть разногласия в решении проблемы мирного договора, отметив, что она остается нерешенной более 70 лет.

Коно признался, что в ходе дискуссии "иногда доходило до резких высказываний". Вместе с тем японский министр отметил, что у них с российским коллегой сложились доверительные отношения, что позволяет им общаться достаточно откровенно.

Лавров сообщил и о том, что 30 мая в Токио пройдут переговоры в формате "2+2" между РФ и Японией. Он добавил, что предстоящая встреча будет уже четвертой в этом формате. А 20-21 мая в Москве рабочие группы России и Японии проведут заседания по юридическим аспектам совместной хозяйственной деятельности и вопросам налаживания безвизового режима между Сахалином и Хоккайдо, пишет РИА Новости.