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10 мая 201914:19

"Урал" на 96 минуте вырвал ничью в Оренбурге

ФК "Урал"

В российской премьер-лиге матчем "Оренбург" – "Урал" стартовал 28 тур. На оренбургском стадионе "Газовик" команды не смогли выявить победителя. Поединок завершился результативной ничьей – 2:2.

Первый тайм встречи остался сухим и забитыми голами болельщиков не порадовал. После перерыва соперников прорвало. Уже на 51 минуте матча защитник "Оренбурга" Адесойе Ойеволе открыл счет, поразив свои ворота. Ситуацию выправил его одноклубник Алексей Сутормин, сравнявший счет – 1:1.

На 87-й минуте вышедший на замену Артем Галаджан вывел "Оренбург" вперед и, казалось, вырвал для своей команды волевую победу. Но уже на шестой добавленной минуте форвард "Урала" Павел Погребняк поставил точку в матче, установив окончательный счет – 2:2.

Теперь после 28 игр чемпионата России у "Урала" 34 очка, с которыми он занимает 11 место. "Оренбург" же с 37 баллами располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.

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