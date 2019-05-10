Бальбек посвятил Доренко стихи о призвании и наказании

В память о журналисте Сергее Доренко, который умер вечером 9 мая в Москве, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сочинил стихотворение. Он разместил его на своей странице в Facebook.

"Сергею Доренко, нашему земляку из Керчи посвящается. Низкий поклон защитникам нашего Отечества!", — написал Бальбек.

Между тем председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в Москве могут увековечить память о Доренко, если с такой просьбой выступит журналистское сообщество.

Он назвал Доренко одним из ярчайших представителей отечественной журналистики, ярким, самобытным журналистом, которому удалось сохранить свое лицо. По словам Герасимова, если журналистское сообщество предложит установить мемориальную доску, посвященную журналисту, Мосгордума это предложение поддержит.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов охарактеризовал Сергея Доренко как прекрасного шоумена, ведущего и аналитика, а его шоу назвал замечательными.

Федотов отметил, что с удовольствием слушал комментарии Доренко по радио. "Его такая неожиданная кончина — это страшная трагедия", — подчеркнул глава СПЧ, слова которого приводит РИА Новости.